3.500 Euro Schaden Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt – Radfahrer schwer verletzt

Ein einfacher Fehler führte am Mittwoch, 1. April, gegen 7 Uhr dazu, dass ein 48-jähriger Weidener Fahrradfahrer mit schwereren Verletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Weiden. Der Radler war mit seinem Fahrrad auf der Weigelstraße in Weiden unterwegs und wollte nach links in die Bernhard-Suttner-Straße einbiegen. Zur selben Zeit nahte aus der Bernhard-Suttner-Straße ein 22-jähriger Weidener mit seinem Pkw. Dieser wiederum wollte mit seinem Pkw nach links in die Weigelstraße abbiegen.

Für den Pkw-Fahrer hätte an dieser Stelle eigentlich Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren) das „Warten“ angeordnet. Der 22-jährige übersah aber den abbiegenden Radler und fuhr los. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer.

Durch den Anstoß fiel der Radler zunächst auf die Motorhaube und dann auf den Asphalt. Durch den Sturz zog er sich schwerere Verletzungen zu, sodass er umgehend ins Klinikum zur Versorgung gebracht werden musste.

Der Pkw-Lenker wird sich demnächst wegen einer fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr verantworten müssen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3.500 Euro.