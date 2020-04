Weiterfahrt unterbunden 54-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Foto: Ihor Pukhnatyy/123rf.com

Am Mittwoch, 1. April, gegen 10 Uhr, wurde eine 54-Jährige bei Haid in Arzberg in ihrem VW Beetle einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass die 54-Jährige derzeit keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen kann.