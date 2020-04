Im Streit Zwei Männer gegen eine Frau – Strafverfahren gegen alle drei eingeleitet

Foto: 123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 1. April, gerieten in der Schlachthofstraße in Helmbrechts ein 31-jähriger und ein 23-jähriger Mann des Geldes wegen mit einer 39-jährigen Frau in Streit.