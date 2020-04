Doppeltes Bußgeld Auspuffanlage war manipuliert – 18-Jährigen gleich zweimal erwischt

Nichts dazu gelernt hat ein 18-jähriger Fahranfänger, der wiederholt am Dienstagabend, 31. März, mit seinem verkehrsunsicheren Pkw von der Polizei im Stadtgebiet aufgehalten wurde.

Amberg. Bereits am 29. März beanstandeten die Ordnungshüter den getunten 3er BMW, dessen Auspuffanlage manipuliert und mit 90 dB(A) viel zu laut war. Das Fahrzeug wurde daraufhin für ein Gutachten sichergestellt und zu einem technischen Sachverständigen gebracht. Am Dienstag hat der 18-Jährige sein Fahrzeug wieder zurückbekommen und fuhr aber ohne die fälligen Umbauten wieder ohne triftigen Grund im Stadtgebiet herum. Das macht natürlich nur in Begleitung eines Freundes (nicht in seinem Haushalt lebend) Spaß, wie bereits beim ersten Verstoß. Die Folgen sind weitere Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz (150 Euro Bußgeld) und ein erneutes Erlöschen der Betriebserlaubnis (90 Euro Bußgeld) seines Fahrzeugs. Dieses Mal wird ihm vorsätzliches Handeln unterstellt, was eine Verdopplung des Bußgelds in beiden Fällen zur Folge hat und in Zukunft hoffentlich vernünftiger handeln lässt.