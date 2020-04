Die Polizei ermittelt 69-jähriger Amberger fällt nicht auf Gewinnversprechen herein

Auf die bekannte Masche des Gewinnversprechens fiel ein Amberger am Mittwochmorgen nicht herein. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt.

Amberg. Ein 69-jähriger Amberger erhielt am Vormittag, 1. April, einen Anruf eines unbekannten Mannes. Die freudige Mitteilung lautete, dass der Amberger ein Gewinnspiel gewonnen hätte. Alles was er für die Auszahlung des Gewinns tun müsse, wäre Wertkarten in dreistelligem Wert im Internet zu kaufen und die Gutscheinnummern zu übermitteln. Der Mann reagierte richtig, ging nicht darauf ein und verständigte die Polizei. Nun ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Amberg wegen versuchten Betrugs.

Was Betroffene tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben: Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen zum Beispiel mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.