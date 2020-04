Zeugen gesucht Unbekannter tritt Wohnungstür in Hof ein und klaut ein Fernsehgerät und eine Soundanlage

Elektroartikel im Wert von 500 Euro entwendete ein Unbekannter zwischen Montag und Dienstag, 30. und 31. März, aus einer Wohnung in der Weißenburgstraße in Hof. Die Polizei sucht Zeugen.

Hof. Der 37-jährige Bewohner verließ am Montag gegen 11 Uhr seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weißenburgstraße. Als er am Dienstag um 18 Uhr wieder nach Hause kam stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Täter die Wohnungstüre zu seinen vier Wänden eingetreten hat. Zudem hat der Einbrecher ein Fernsehgerät und eine Soundanlage im Wert von 500 Euro entwendet und einen Sachschaden in Höhe von 100 Euro angerichtet.

Wer in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen in der Weißenburgstraße gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Hof unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 in Verbindung zu setzen.