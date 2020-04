Hinweise erbeten Gartensockel in Burglengenfeld mit Buchstaben und Herz in lila Farbe beschmiert

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Bereits in der Zeit von Montag bis Donnerstag, 23. bis 26. März, wurde in Burglengenfeld in der Henry-Goffard-Straße ein Gartensockel mit lila Farbe beschmiert.