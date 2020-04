Die Polizei ermittelt Müll einfach neben dem Glascontainer entsorgt

Foto: 123rf.com

Eine 55-Jährige Schwandorferin beobachtete am Dienstagabend, 31. März, wie aus einem Pkw mit Neunburger Kennzeichen eine Frau ausstieg und ihren Müll am Glascontainer in der Lindenstraße ablagerte.