Die Polizei ermittelt Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

Foto: 123rf.com

Eine 26-Jährige aus Neunburg vorm Wald ging am Dienstagnachmittag, 31. März, mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn einkaufen in einem Verbrauchermarkt Am Brunnfeld in Schwandorf. Während des Aufenthaltes im Geschäft nahm die 26-Jährige zunächst in der Parfümabteilung ein Herren- und ein Damenparfüm aus der Verpackung und steckte sie in ihre Jackentasche.