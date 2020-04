Hinweise erbeten Unbekannter fährt gegen Renault und haut ab

Ein bislang unbekannter Täter verkratzte in der Zeit von Sonntag, 29. März, 20 Uhr, bis Dienstag, 31. März, 12 Uhr, im Stadtgebiet von Oberviechtach einen schwarzen Renault Megane eines Mannes aus Oberviechtach.

Oberviechtach. Der Unbekannte verursachte am Heck und am hinteren linken Kotflügel einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise werden erbeten.