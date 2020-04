Körperverletzung Streit unter Brüdern endet für 21-Jährigen im Krankenhaus

Eine Schwellung im Gesicht und eine blutende Wunde an der Lippe trug ein 21-Jähriger davon, nachdem er einen Streit mit seinem jüngeren Bruder hatte. Die Polizei Hof nahm die Ermittlungen auf.

Hof. Am Dienstag , 31. März, um 0.51 Uhr, kam es zu einem Streit in einer Wohnung im Töpfergrubenweg. In dessen Verlauf schlug ein 17-Jähriger seinen Bruder derart ins Gesicht, dass er sich ärztlich behandeln lassen musste. Er wurde vom Rettungsdienst ins Sana-Klinikum Hof gebracht. Über den Grund der Auseinandersetzung schwieg der Verletzte. Sein Bruder hatte sich bereits aus der Wohnung entfernt. Die Beamten leiteten jedoch ein Strafverfahren wegen gegen den jungen Raufbold ein.