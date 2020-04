Kontrollen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung – die Hofer Polizei greift durch

Foto: Ursula Hildebrand

Seit der Einführung der Ausgangsbeschränkung wird deren Einhaltung auch streng kontrolliert. Am Freitag, 27. März, trat ein Bußgeldkatalog in Kraft, der für den geringsten Verstoß 150 Euro Strafe vorsieht. In Hof fielen vier Personen am Montag, 30. März, in den Saaleauen, drei Weitere in einem Supermarkt negativ auf.