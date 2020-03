80.000 Euro Schaden Lkw baut auf glatter Fahrbahn Unfall und muss geborgen werden

In der Nacht vom Sonntag zum Montag, 29. auf 30. März, gegen 1.30 Uhr, kam es auf der Autobahn A93 bei Gattendorf, zwischen den Anschlussstellen Regnitzlosau und Hof/Ost in Fahrtrichtung Autobahndreieck Hochfranken zu einem Lkw-Unfall.

Gattendorf. Ein 48-jähriger Brummifahrer war mit seinem Iveco mit Anhänger auf der A93 in Richtung Norden unterwegs. Die Fahrbahn war nach Feststellungen der Streifenbeamten vor der Unfallstelle durchgehend frei von Eis und Schnee. Auf Höhe des Parkplatzes Bärenholz war die Autobahn plötzlich eisglatt. An dieser Stelle kam der Anhänger des Lastzuges ins Schleudern und das gesamte Gespann stieß zunächst in die Mittelleitplanke und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der 48-jährige Fahrer blieb bei dem Schleudervorgang unverletzt. An seinem Lastzug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro. Die Autobahnmeisterei Rehau kam an die Unfallstelle und sicherte diese mit Warnleitanhängern ab. Zur Bergung des verunfallten Lkws musste der rechte Fahrstreifen der Autobahn bis in die frühen Morgenstunden gesperrt bleiben.