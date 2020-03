Ladendiebstahl Mann klaut sechs Flaschen Colamix in Einkaufsmarkt

Ein 40-jähriger Wernberger begab sich am Montag, 23. März, um 7.30 Uhr, in einen Einkaufsmarkt am Franzosengraben in Wernberg-Köblitz. Dort nahm er ein Gebinde mit sechs Flaschen Colamix und passierte eine unbesetzte Kasse, ohne die Waren zu bezahlen.