Unfallflucht Unbekannter fährt Außenspiegel eines Pkws ab und macht sich aus dem Staub

Foto: 123rf.com

Eine 19-jährige Landkreisbewohnerin parkte ihren BMW am Donnerstag, 26. März, um 13.30 Uhr, in Stulln an der Staatsstraße 2156 am Straßenbankett entgegengesetzt der Fahrbahn. Der rechte Außenspiegel ragte vermutlich etwas in die Fahrbahn.