Blutentnahme angeordnet 1,78 Promille – wilde Fahrübungen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Naabtalpark

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 28. März, gegen 16 Uhr, machte der 29-jährige Fahrer eines BMW der M-Serie am in Burglengenfeld durch seine wilde Fahrweise auf sich aufmerksam.