Die Polizei ermittelt Diesel aus einem geparkten Sattelzug abgezapft

Foto: 123rf.com

Ein ungarischer Lkw-Fahrer parkte in der Nacht von Freitag auf Samstag, 27. auf 28. März, auf einem Parkplatz an der A6 um seine Ruhezeiten einzubringen. Das lockte einen Dieb an.