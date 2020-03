Am Samstag, 28. März, gegen 3.30 Uhr, gingen bei der Amberger Polizei zwei Brandmeldungen ein.

Amberg. Bislang unbekannte Täter zündeten in der Desingstraße und in der Moritzstraße jeweils an, dabei entstand ein Gesamtschaden von circa 800 Euro. Die Brände wurden jeweils von der Amberger Feuerwehr gelöscht. Weitere Objekte, Häuser etc., wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, da die angezündeten Tonnen weit genug davon entfernt standen.

Hinweise bitte an die PI Amberg.