Unfall bei Münchberg In die Leitplanke gekracht und abgehauen

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 21. März, kurz nach 13 Uhr, befuhr ein schwarzer Kompaktwagen von Gottersdorf kommend die Gottersdorfer Straße in Richtung Münchberg. Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und krachte an der Autobahnunterführung zweimal in die dortige Leitplanke.