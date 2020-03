Kotrollen auf der A9 Brummi-Fahrer waren am Saaleabstieg zu schnell unterwegs

Damit auch in Zeiten von Corona der Warentransport auf den Straße in geregelten Bahnen verläuft, überwachen die Beamten verstärkt die Einhaltung der Vorschriften.

A9/Berg. So wurden im Tagesverlauf des 28. März alleine fünf Sattelschlepper gestoppt, die die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h im Bereich des so genannten Saaleabstiegs zum Teil erheblich überschritten. Die Beamten stellten bei den durchwegs ausländischen Temposündern Überschreitungen zwischen 17 km/h und 29 km/h fest und kassierten dafür auch gleich an Ort und Stelle Bußgelder. Bei drei Fahrern kamen zudem noch Verstöße gegen Vorschriften über die Lenk- und Ruhezeiten zum Vorschein.