Die Polizei ermittelt Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 27. März, gegen 15.40 Uhr, wurden zwei Männer im Alter von 36 und 31 Jahren beim Diebstahl von Oral-B-Zahnbürstenaufsätzen in einem Verbrauchermarkt in Naila beobachtet.