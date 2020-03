Kontrolle in Münchberg Trotz Ausgangsbeschränkung – zwei 14-Jährige trieben sich auf einem Spielplatz herum

Foto: 123rf.com

Am Freitagnachmittag, 27. März, wurde von Anwohnern mitgeteilt, dass zwei Jugendliche sich auf dem gesperrten Spielplatz in der Reichenberger Straße in Münchberg aufhalten sollten.