Ein bisher Unbekannter hat in der Salzgasse in Amberg ein Mauerwerk mit dem Schriftzug „LSK / EX“ versehen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Amberg. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Amberg ist am Samstagabend, 21.03.2020, auf einen in schwarzer Farbe angebrachten Schriftzug „LSK / EX“ an einem Mauerwerk in der Salzgasse in Amberg aufmerksam geworden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet zur Aufklärung der Straftat unter der Telefonnummer 09621/890-0 um Zeugenhinweise.