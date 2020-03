Hinweise erbeten Unbekannter wirft Müllsack vor Pkw – erheblicher Schaden entsteht

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 26. März, gegen 7.08 Uhr, fuhr eine junge Verkehrsteilnehmerin in Maxhütte-Haidhof von Pirkensee über Almenhöhe in Richtung Staatsstraße 2397. In etwa auf Höhe Almenhöhe 21 warf ihr ein bislang unbekannter Täter einen Müllsack vor den Pkw.