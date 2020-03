Hinweise erbeten „Spiegelklatscher“ zweier Kleintransporter in Naila

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Kleintransporters fuhr zu weit in der Mitte der Fahrspur und streifte am Donnerstagabend, 26. März, gegen 18.30 Uhr, in Naila auf der Staatsstraße 2198 zwischen Thierbach und Marxgrün den Kleintransporter eines 52-jährigen Mannes.