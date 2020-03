Hinweise erbeten Unbekannter verklebt Klingelschild mit Sekundenkleber

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter verklebte in der Zeit von Dienstag, 24. März, 16 Uhr, bis Mittwoch, 25. März, 10 Uhr, mit einem Sekundenkleber das Klingelschild eines Hausbewohners in der Dr.-Eisenbarth-Straße 21 in Oberviechtach.