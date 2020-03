Diebstahl 28-Jähriger will Arbeitshandschuhe klauen

Am Donnerstagvormittag, 26. März, wurde in einem Verbrauchermarkt in der Frankenstraße in Helmbrechts ein 28-Jähriger dabei ertappt, wie er ein Paar Arbeitshandschuhe in Wert von 4,99 Euro entwenden wollte.