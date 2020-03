Unfallflucht Unbekannter fährt Toyota auf Parkplatz an und haut ab

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag, 23. März, 18 Uhr, und Dienstag, 24. März, 18 Uhr, den Toyota eines 34-jährigen Mannes aus Obersteben in Bad Steben an der Beifahrertür sowie am vorderen rechten Kotflügel.