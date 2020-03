Gewahrsam Gerade erst aus der Haft entlassen – 31-Jähriger beleidigt Fahrer und demoliert Taxi

Foto: Ryhor Bruyeu/123rf.com

Ein 31-jähriger gebürtiger Tscheche wurde am Mittwoch, 25. März, aus einer vorausgegangenen Haft entlassen und strandete am Bahnhof in Schwandorf. Von dort wollte der Wohnsitzlose mit einem Taxi in seine Heimat weiter fahren.