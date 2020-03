Leicht verletzt Pkw-Fahrerin erfasst beim rückwärts Ausparken einen Fußgänger

Am Mittwochmittag, 25. März, parkte eine 36-jährige Pkw-Fahrerin in der Frankenstraße in Helmbrechts auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufsmarkt rückwärts aus einer Parkbucht aus und stieß dabei gegen einen 65-jährigen Fußgänger.