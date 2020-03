5.000 Euro Schaden Beim Auffahren auf die B85 Auto übersehen und abgehauen

Am Mittwoch, 25. März, um kurz vor 14 Uhr, fuhr eine 54-Jährige aus Schwandorf mit ihrem Pkw auf der B85 in Richtung Schwandorf. Auf Höhe der Zubringerauffahrt aus Wackersdorf fuhr eine silberfarbene Kombilimousine aus Wackersdorf kommend in die B85 ein und wechselte dann unvermittelt von der rechten auf die linke Fahrspur, ohne auf die dort fahrende 54-Jährige zu achten.