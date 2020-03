Etwa 1.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte Anfang der Woche, 23. und 24. März, durch die Beschädigung eines Holzgeländers in Hof.

Hof. Mutwillig beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von Montag, 15 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, ein Holzgeländer am Schollenteich auf einer Länge von etwa 20 Metern. Dazu zogen sie die Holzstützen aus dem Boden und stießen das Geländer um. Ein weiteres Geländer warfen die Randalierer in den Teich.

Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 bei der Polizeiinspektion Hof zu melden.