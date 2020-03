Führerschein sichergestellt Sattelzugfahrer ohne Fahrerlaubnis berührt beim Ausweichen Äste am Straßenrand

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Dienstagvormittag, 24. März, befuhr ein 24-jähriger Hofer mit einem Sattelzug die Wintersreuther Straße in Wunsiedel. Da ihm ein anderer Sattelzug entgegenkam, wich er nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte er am Fahrbahnrand Äste, wodurch das Führerhaus zerkratzt wurde.