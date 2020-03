Von Fahrbahn abgekommen 54-Jährige will nicht, dass Handtasche umfällt – sie baut Unfall und wird leicht verletzt

Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com

Am Dienstag, 24. März, gegen 21 Uhr, befand sich eine 54-jährige Frau aus Pfreimd mit ihrem Mercedes von der Arbeitsstelle auf dem Nachhauseweg in der Bahnhofstraße in Wackersdorf. Während der Fahrt griff sie auf den Beifahrersitz, um das Umfallen ihrer Handtasche zu verhindern.