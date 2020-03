Weiterfahrt unterbunden Audi-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Dienstag, 24. März, gegen 14.45 Uhr, wurde ein 30-jähriger Audi-Fahrer in der Wackersdorfer Straße in Schwandorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann keine Fahrerlaubnis vorzeigen konnte.