Kontrolle in Amberg Autowaschen ist keine lebensnotwendige Tätigkeit!

Foto: blackday/123rf.com

Autowaschen ist keine lebensnotwendige Tätigkeit. Ein 57-Jähriger, der in der Dieselstraße in Amberg am Montagvormittag, 23. März, sein Fahrzeug pflegte, wurde entsprechende beanstandet.