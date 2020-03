Kontrollen in Amberg Trotz Ausgangsbeschränkung zum Trinkgelage getroffen

Hinter einem Verbrauchermarkt am Ring in Amberg hatten sich am Montagnachmittag, 23. März, drei Männer im Alter von 50, 54 und 71 Jahren, zu einem gemeinsamen Trinkgelage getroffen und verstießen somit gegen die Ausgangsbeschränkung.