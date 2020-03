Zeugen gesucht Unbekannter zersticht Reifen an Auto einer 31-Jährigen

Foto: Ursula Hildebrand

In der Zeit von Sonntag, 22. März, circa 19.45 Uhr, bis Montag, 23. März, circa 13 Uhr, wurden von einem in der Scherdelstraße in Marktredwitz abgestellten schwarzen Audi A6 beide Reifen der Fahrerseite zerstochen.