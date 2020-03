Anzeige erstattet Junger Kurierfahrer hinterlässt 35.000 Euro Schaden an Carport

Foto: 123rf.com

Am Montagmittag, 23. März, gegen 12.40 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Kurierfahrer mit seinem weißen Lkw Crafter in der Bahnhofstraße in Höchstädt gegen den Überbau einer Hofeinfahrt. Wie der 59-jährige Geschädigte der Polizei mitteilte, handelt es sich hier um eine massive Holzkonstruktion auf Betonsäulen und Ziegeleindeckung.