Hinweise erbeten Unbekannter klaut Rückspiegel eines Motorrollers

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

In der Zeit von Freitagvormittag, 20. März, 11 Uhr, bis Montagvormittag, 23. März, 10 Uhr, wurden in der Längenauer Straße in Selb von einem Motorroller nach Angaben der 47-jährigen Geschädigten beide Rückspiegel entwendet.