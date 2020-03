Ware im Wert von 4,70 Euro Ladendetektiv beobachtet Frau bei Diebstahl

Am Montag, 23. März, gegen 15.35 Uhr, wurde der Polizei Nittenau eine 30-jährige Ladendiebin mitgeteilt.

Nittenau. Die Frau entwendete in einem Verbrauchermarkt in Nittenau in der Brucker Straße Nahrungsmittel im Wert von 4,70 Euro. Dabei wurde sie von einem Ladendetektiv beobachtet, der die Polizei verständigte. Die Dame erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.