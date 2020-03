3.000 Euro Sachschaden Vorfahrt missachtet – Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montagabend, 23. März, missachtete ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer an der Kreuzung Schwarzenbacher Straße/Schulstraße in Helmbrechts die Vorfahrt einer 20-jährigen Toyota-Fahrerin.