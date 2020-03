Ordnungswidrigkeitsanzeige Trotz Ausgangsbeschränkung beim Fußballspielen erwischt

Foto: Smileus/123rf.com

Am Kaiser-Ludwig-Ring in Amberg wurden bei einer Polizeikontrolle am Multifunktionsplatz am Sonntagnachmittag, 22. März, eine Gruppe von fünf jungen Männern zwischen 17 und 20 Jahre beim gemeinsamen Fußballspielen angetroffen, dies läuft klar den Ausgangsbeschränkungen zuwider.