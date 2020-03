Keine Verletzten Kollision zweier Fahrzeuge – 6.000 Euro Schaden

Foto: uh

Eine 53-jährige Frau aus Schönsee fuhr am Freitagmittag, 20. März, mit ihrem Pkw Mazda die Straße „Am Graben“ in östliche Richtung. An der Einmündung in die Staatsstraße 2154 übersah sie den Pkw Opel eines 61-jährigen Mannes aus Stadlern, der aus Richtung Eslarn kam.