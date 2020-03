Zeugen gesucht Unbekannte klauen Fahrrad einer 23-Jährigen

Foto: 123rf.com

Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Donnerstag, 19. März, gegen 11 Uhr, bis Sonntag, 22. März, 13 Uhr, in der Bachstraße in Marktredwitz das Fahrrad einer 23-jährigen Frau.