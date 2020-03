Polizei bittet um Hinweise Unbekannte brechen in Bürocontainer eines Autohauses ein

Zwischen Donnerstag, 19. März, und Sonntag, 22. März, hebelten bislang unbekannte Täter einen Bürocontainer in Wackersdorf auf, der auf dem Gelände eines Autohauses in Heselbach aufgestellt war.

Wackersdorf. In dem Container lagerten Autoteile und Alufelgen. Nachdem die Täter am Schloss scheiterten, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und drangen in den Container ein. Der Diebstahlschaden ist noch nicht bekannt. Die PI Schwandorf bittet um sachdienliche Hinweise.