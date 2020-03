Mindestens 2.000 Euro Schaden Pkw-Fahrer fährt in Schaufenster eines Geschäfts und haut einfach ab

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 22. März, ereignete sich zwischen 8 und 9 Uhr eine Unfallflucht in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwandorf.