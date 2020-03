7.000 Euro Schaden Diebe transportieren mit Lkw eine Abrollplattform ab

In der Zeit von Freitagabend, 20. März, circa 21.30 Uhr, bis zum Samstagmittag, 21. März, circa 12.15 Uhr, wurde von einem Lagerplatz in der Kirchstraße in Trogen eine Abrollplattform im Wert von 7.000 Euro entwendet.