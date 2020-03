Unglaublich Betrunkene 35-Jährige wirft Böller aus dem fahrenden Auto

Am Samstag, 21. März, gegen 0.45 Uhr wurde der PI Weiden in der Oberpfalz ein Pkw im Stadtgebiet Weiden mitgeteilt, aus dessen Fenster Böller auf die Straße geworfen wurden und so ein geparkter Pkw beschädigt wurde.