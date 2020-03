Mehrfach überschlagen 27-Jähriger war beim Crash stark alkoholisiert – Verstoß gegen Ausgangsbeschränkung

Foto: 123rf.com

Zu einem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung kam es am frühen Sonntagmorgen, 22.März, gegen 3.10 Uhr auf der Kreisstraße 14 am Ortsausgang Korbersdorf in Fahrtrichtung Seußen.